Масштабный звездопад ждет россиян в ночь на 31 июля

Леус: москвичи не увидят звездопад в ночь с 30 на 31 июля

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды будет особенно активен в ночь с 30 на 31 июля. Россиян ждет яркое астрономическое явление, пишет ТАСС .

В этот день будет около 25 «падающих звезд» в час, рассказали в пресс-службе Московского планетария. Однако жители мегаполиса вряд ли увидят астрономическое явление.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус написал в Telegram-канале, что в небе над столичным регионом будет много облаков.

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды каждый год проходит в одно и то же время — с середины июля до середины августа. Наибольшей активности достигает 28–29 июля.

Ранее Леус сообщал, что на планете началась слабая магнитная буря. Это произошло 30 июля в 07:09.