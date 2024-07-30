Синоптик Леус: на планете началась слабая магнитная буря
С задержкой по прогнозам на Земле утром во вторник началась слабая магнитная буря класса G1, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он уточнил, что начало магнитной бури зафиксировали в 07:09 по московскому времени.
«Начало магнитных бурь ожидалось еще прошедшей ночью, но геомагнитное поле оставалось спокойным, и только после 03:19 по московскому времени перешло в слабо возмущенное состояние», — написал синоптик в своем Telegram-канале.
По его словам, буря может дойти до сильного уровня G3. Также 31 июля ожидается средний уровень G2.
Кроме того, вероятность магнитных бурь на планете специалисты продлевают и на 1 августа. Также может быть средний уровень G2.