Масштабный запуск ракет состоялся в Красногорске

Модели ракет воспитанников детского авиамодельного клуба «Зигзаг» запустили в День космонавтики. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Дети больше месяца готовились к этому празднику под руководством руководителя клуба Андрея Кушнира. На занятиях по авиамоделированию ребята создали свои пневматические и пороховые модели ракет.

В начале мероприятия участникам рассказали о запуске первой советской жидкотопливной ракеты «ГИРД-09», которая в 1933 году на полигоне в Нахабино прошла испытания и внесла свой исторический вклад в научно-технический прогресс.

Также в мероприятии приняли участие сотрудники госавтоинспекции, которые подарили детям сувениры и светоотражающие жилеты.

Андрей Кушнир, руководитель детского авиамодельного клуба «Зигзаг»: «Сегодня на старт выйдет по числу 12, 12 апреля. Мы сегодня запустим 12 моделей пороховых ракет разного размера, силы и тяги, а также 30 ракет пневматических. Их будут запускать дети младшего возраста с 1 по 3 классы».

Перед каждым запуском — инструктаж. Безопасность — превыше всего.

Андрей Кушнир, руководитель детского авиамодельного клуба «Зигзаг»: «Следующая ракета, находящаяся крайняя левая, 10 Ньютонов сила тяги двигателя. В два раза больше, чем первая».

В таких моделях — настоящий спортивный пороховой заряд. Запускают их опытные старшие воспитанники клуба.

Арсен Саакян, воспитанник авиамодельного клуба «Зигзаг»: «Смотрите, когда я нажму кнопку пуск, она взлетит. Через три секунды или две вылетит, и раскроется парашют. Потом там вылетит шпуля, и парашют раскроется. Ракета будет от 100 до 200 метров подлетать».

Поддержать начинающих авиаконструкторов в важный для них день пришли родители. Для многих мам и пап космические модели детей стали сюрпризом.

Сергей Долгов, житель пгт. Нахабино: «Каждый раз, когда они собирают самолеты, потом приглашают родителей, в том числе запускают их — достаточно интересные модели. Нам, взрослым, даже интересно, не видели, что можно из бумаги и пластика создавать такие летательные аппараты, которые действительно летают высоко. Сейчас это ракета. Опять же, он сказал, это сюрприз. „Папа, всё увидишь на поле“.

Нахабино — место историческое. Когда-то с этого поля взмыла в небо первая отечественная ракета. «ГИРД-09» поднялась на 400 метров вверх за 18 секунд. Шел 1933 год. Спустя 28 лет, в апреле 1961 года весь мир облетела весть о первом полете человека в космос. Нашего человека — Юрия Гагарина. И глядя на то, с каким восхищением наблюдают дети за самолетом в небе и сейчас, понимаешь: растет достойная смена.

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