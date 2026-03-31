Масштабные поиски пропавших в тайге Усольцевых могут возобновить к маю

Масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге Красноярского края более полугода назад, могут возобновиться к маю. Об этом заявил экс-спасатель, альпинист Юрий Раилко, участвовавший в осенних поисках, сообщает ТАСС .

По его словам, местность сильно пересечена. Много завалов от старых вырубок и глубокого снега.

«Думаю, что только к маю возобновятся масштабные поиски», — сказал Раилко.

Он также отметил, что осенью плотность поисков была высокой, но никаких следов семьи обнаружить не удалось. Найдут ли их весной — тоже вопрос.

