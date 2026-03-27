Глава отряда «ЛизаАлерт» назвал причину продолжения поисков семьи Усольцевых
Глава поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев объяснил, почему поиски семьи Усольцевых будут продолжаться, сообщает ТАСС.
По его словам, для этого есть необходимые ресурсы, а сами волонтеры тяжело переживают неудачи и стараются возвращаться к безрезультатным поискам.
Сергеев рассказал, что в Красноярский край для поисков Усольцевых соберут команду из разных регионов. Планируется использовать не только традиционные методы, но и другие технические способы.
При этом он отметил, что у волонтеров есть и причины остановиться. Если на одного пропавшего уже потрачены силы десятков, сотен или даже тысяч человек, а рядом есть другие, кому помощь еще не оказывалась, отряд может переключиться на них.
Ранее глава «Лиза Алерт» рассказал о возможном месте несчастного случая с Усольцевыми, которые пропали еще в сентябре 2025-го в горно-таежной местности на Кутурчинском белогорье во время похода.
