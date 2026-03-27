Глава отряда «ЛизаАлерт» назвал причину продолжения поисков семьи Усольцевых

По его словам, для этого есть необходимые ресурсы, а сами волонтеры тяжело переживают неудачи и стараются возвращаться к безрезультатным поискам.

Сергеев рассказал, что в Красноярский край для поисков Усольцевых соберут команду из разных регионов. Планируется использовать не только традиционные методы, но и другие технические способы.

При этом он отметил, что у волонтеров есть и причины остановиться. Если на одного пропавшего уже потрачены силы десятков, сотен или даже тысяч человек, а рядом есть другие, кому помощь еще не оказывалась, отряд может переключиться на них.

Ранее глава «Лиза Алерт» рассказал о возможном месте несчастного случая с Усольцевыми, которые пропали еще в сентябре 2025-го в горно-таежной местности на Кутурчинском белогорье во время похода.

