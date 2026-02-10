сегодня в 19:07

Масленичные гуляния пройдут в парках Домодедово 21 и 22 февраля

Праздничные мероприятия, посвященные Масленице, состоятся 21 и 22 февраля в парках и общественных пространствах городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово 21 и 22 февраля пройдут народные гуляния, посвященные Масленице. Праздничные программы организуют на нескольких площадках округа.

21 февраля с 11:00 до 13:00 мероприятия состоятся в парке «Константиновский» у Дома культуры, в деревне Гальчино у Дома культуры «Барыбино» и в лесопарке «Городской лес» у пруда. В этот же день с 16:00 до 18:00 гуляния пройдут на набережной парка «Взлет».

22 февраля с 11:00 до 15:00 праздник продолжится в парке «Елочки».

Гостей ждут концертные выступления, интерактивные программы, ярмарка, угощения блинами и традиционная масленичная атмосфера. Принять участие смогут жители всех возрастов. Масленица в Домодедово станет возможностью встретить весну в теплой и праздничной обстановке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.