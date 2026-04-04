В Подольске высокими наградами отметили сотрудников Контрольно-счетной палаты

3 апреля в честь 20-летия со дня образования Контрольно-счетной палаты городского округа Подольск награды сотрудникам вручили первый заместитель главы Городского округа Подольск Владимир Кравцов и председатель Совета депутатов округа Игорь Науменков. Они поздравили коллектив с юбилеем и пожелали профессионального роста, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

За значительный вклад в развитие системы внешнего муниципального финансового контроля на территории округа сотрудники палаты получили знаки отличия «За заслуги перед Городским округом Подольск», медали «За безупречную службу». Благодарностью главы Городского округа Подольск отметили весь коллектив Контрольно-счетной палаты.

«Я работаю здесь с момента становления — с 2006 года, когда Советом депутатов было принято решение о создании контрольного органа. За это время мы накопили серьезный опыт, разработали большое количество методических материалов, к нам пришли новые квалифицированные сотрудники. У нас большой объем экспертных мероприятий», — поделилась инспектор Контрольно-счетной палаты городского округа Подольск Евгения Видиней.

