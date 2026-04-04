В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали две мирные жительницы
В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали две мирные жительницы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Во время атак со стороны ВСУ пострадали две мирные жительницы», — говорится в сообщении.
В городе Шебекино БПЛА ранил 16-летнюю девушку. В городе Грайворон пострадала женщина, она получила ранение колена. Пострадавших госпитализировали.
Ранее в Белгородской области зафиксирована очередная гибель мирного жителя в результате действий украинских вооруженных сил.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.