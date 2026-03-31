От удара ВСУ под Белгородом погиб мирный житель
В Белгородской области зафиксирована очередная гибель мирного жителя в результате действий украинских вооруженных сил. О смертельном ранении мужчины в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла в селе Почаево, расположенном в Грайворонском округе. Мужчина погиб на месте после того, как сработал FPV-дрон противника.
Полученные в результате взрыва ранения оказались несовместимы с жизнью.
«Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего…», — написал Гладков.
Ранее Гладков сообщал, что в селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона пострадали четыре человека. Одним из них оказался глава Казинской территориальной администрации Виктор Гоженко.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.