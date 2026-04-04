МЧС: в Петербурге трое детей пострадали при пожаре в квартире Происшествия 04 апреля 2026 22:42

В результате пожара в квартире в Красносельском районе Петербурга пострадали трое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло на Петергофском шоссе, 59. «В трехкомнатной квартире происходило горение на площади десяти квадратных метров…», — сообщили в МЧС. Пострадавших детей госпитализировали. Отмечается, что 21.05 мск пожар удалось ликвидировать. В ликвидации пожара участвовали 3 единицы техники и 15 человек. Ранее мать выкинула пятилетнего ребенка из окна, чтобы спасти от пожара.