МЧС: в Петербурге трое детей пострадали при пожаре в квартире
В результате пожара в квартире в Красносельском районе Петербурга пострадали трое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Возгорание произошло на Петергофском шоссе, 59.
«В трехкомнатной квартире происходило горение на площади десяти квадратных метров…», — сообщили в МЧС.
Пострадавших детей госпитализировали.
Отмечается, что 21.05 мск пожар удалось ликвидировать.
В ликвидации пожара участвовали 3 единицы техники и 15 человек.
Ранее мать выкинула пятилетнего ребенка из окна, чтобы спасти от пожара.
