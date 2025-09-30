Маскируются под госструктуры: назван один из главных признаков мошенничества

Мошенники в России становятся все более изощренными в методах и теперь часто используют фишинговые приложения для обмана пользователей. Они активно маскируются под официальные госструктуры и образовательные организации, распространяя фальшивые уведомления, сообщил РИАМО директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Он уточнил, что одна из основных уловок мошенников — использование поддельных приложений, которые выглядят как официальные сервисы, — от налоговых служб до почтовых сервисов. Эти приложения могут запрашивать личные данные или пытаться получить доступ к банковским картам.

«Чаще всего мошенники просят ввести коды из СМС-сообщений, которые якобы необходимы для подтверждения личности или выполнения операции. Такие запросы — один из главных признаков мошенничества. Важно помнить, что банки и официальные организации никогда не будут запрашивать эти данные через мобильные приложения», — предупредил Морев.

По его словам, чтобы избежать таких приложений, необходимо быть внимательным и проверять разработчиков, а еще искать отзывы и информацию о приложении в официальных источниках.

Как добавил эксперт, мошенники часто рассылают фальшивые уведомления о долгах или посылках. В подобных сообщениях могут быть ссылки, ведущие на поддельные сайты, где они пытаются украсть логины, пароли или данные банковских карт. Важно избегать перехода по сомнительным ссылкам, особенно если они приходят с неизвестных номеров или в мессенджерах. Обычно такие сообщения поступают после попытки установить фейковое приложение.

«Во избежание подобных случаев рекомендуется загружать программы только из проверенных источников — официальных сайтов разработчиков или надежных магазинов приложений, таких как RuStore. Это позволит защитить устройства от вредоносного программного обеспечения и сохранит ваши персональные данные в безопасности», — заключил специалист.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что, если человек получили денежный перевод от незнакомца, то следует проявить максимальную осторожность и сразу обратиться в службу поддержки банка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.