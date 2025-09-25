Сразу обратиться в банк: что делать при подозрительных переводах на свои счета

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что, если вы получили денежный перевод от незнакомого человека, следует проявить максимальную осторожность и сразу обратиться в службу поддержки банка, сообщает RT .

«Ни в коем случае не следует переводить их обратно или на какие-либо другие счета по просьбе третьих лиц, даже если они настойчиво этого требуют, угрожают или предлагают комиссию за „возврат“, — сказал эксперт.

По его словам, банковские специалисты смогут зафиксировать инцидент и затем дадут дальнейшие инструкции. В таких случаях проводится внутренняя проверка, а если транзакция действительно ошибочная, переводят деньги обратно.

Это может быть частью мошеннической схемы. Например, часто злоумышленники перечисляют деньги жертве, используя данные украденной кредитной карты. Вскоре после этого мошенник, представляясь обеспокоенным гражданином или сотрудником техподдержки, обращается с просьбой о возврате средств на иной счет, находящийся под его контролем.

Когда истинный владелец карты обнаруживает факт кражи, банк восстанавливает его средства по официальному запросу. Жертва же теряет свои собственные деньги, переведенные аферистам. Следовательно, инициативный «возврат» денежных средств обернется для человека прямыми материальными убытками.

