Маск предпочел Достоевского книгам по психологии

«Братья Карамазовы» понравились Маску больше, чем книги по психологии

Американский миллиардер и политик Илон Маск высказался о разнице между произведениями русского классика Федора Достоевского и авторами трудов по психологии.

«Правда», — написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х в ответ на сообщение человека, который утверждал, что многие труды по психологии «и близко не стоят» к произведения Достоевского «Братья Карамазовы».

Ранее Маск высказался о методике ведения будущих войн в воздушном пространстве.

По его словам, людей за штурвалами боевых самолетов заменят беспилотники и гиперзвуковые ракеты.