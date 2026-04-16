Машинист электропоезда в Москве украл наушники у пассажира и поплатился

Машинист электропоезда МЦД-2 увидел забытые пассажиром наушники и похитил их. На него завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Предварительно, все произошло в январе 2026 года. 34-летний машинист электропоезда обходил состав, прибывший на конечную остановку.

На одном из пассажирских сидений он обнаружил беспроводные наушники известной торговой марки и завладел ими, после чего скрылся. Мужчина даже не попытался установить владельца гаджета.

На него было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Московско-Курский транспортный прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.