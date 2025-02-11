Mash: украинский МС Зипуля ака тяу-тяу-тяу рискует пополнить ряды ВСУ

Музыкант Андрей Посысаев, известный как МС Зипуля ака тяу-тяу-тяу, рискует пополнить ряды Вооружённых сил Украины и отправиться под Красноармейск (Покровск), сообщает Mash .

39-летний Посысаев не успел покинуть страну, как это сделали миллионы его соотечественников, и теперь вынужден оставаться в родном Киеве.

Мужчина оказался невыездным и получил уведомление о том, что теперь является военнообязанным. В ближайшее время Андрей может быть призван на военную службу.

Сегодня Посысаев осторожно передвигается по улицам украинской столицы, избегая встреч с представителями территориальных центров комплектования (аналог российских военкоматов), прячется и записывает видеообращения, поздравления и другие ролики для своих поклонников.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране начнут вербовать в армию граждан от 18 до 24 лет по спецконтракту за высокую зарплату и большое количество льгот.