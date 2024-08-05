Mash: у директора парка «Патриот» Ахмедова нашли элитную недвижимость в Москве

У задержанного директора подмосковного парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова обнаружили три квартиры в столице и элитные автомобили, сообщает Mash .

Ахмедов и его дети были прописаны в трех квартирах. Одно жилье находятся на Левобережной, около станции «Беломорская». Другое — на Большой Садовой, недалеко от метро «Маяковская». Третья квартира расположена на Зеленоградской, рядом с МЦД. Кроме того мужчина и его семья владеют недвижимостью в поселке Мулино Нижегородской области.

Также Ахмедов за последние десять лет приобрел элитные автомобили. Так, в его распоряжении были Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus. Несколько из машин он продал перед назначением на пост директора парка «Патриот».

В 2013 году, по предварительной версии, мошенники, от его имени подавали документы на получение 6 тыс. рублей в долг. На мужчину взяли пять микрокредитов.

Ранее Ахмедова задержали в рамках расследования уголовного дела. Оно связано со статьей о мошенничестве.