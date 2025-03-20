Mash: спам-фильтры снизили активность украинских «минеров»

Благодаря новым спецфильтрам, распознающим спам-звонки из-за рубежа, активность украинских мошенников, заявляющих о «минировании» российских объектов, снизилась на 60% за год, сообщает Mash .

В России усовершенствовали алгоритм распознавания телефонных злоумышленников. Спецфильтры распознают спам-звонки по нумерации «ничьих» стран, слишком длинной или короткой нумерации, номеру, который начинается с +0, и т. д.

Чтобы идентифицировать мошеннические номера, используется специальное программное обеспечение и базы данных. При этом единичные звонки о «минировании» все же поступают. Как правило, их совершают люди с психическими расстройствами с территории РФ либо пользователи новых VPN.

Благодаря новым спецфильтрам звонков от украинских мошенников о «минированиях» стало поступать на 2/3 меньше, чем год назад. Также с телефонными террористами борются сотрудники ФСБ. Они потребовали операторов связи установить новые спецфильтры.

Ранее более 700 человек эвакуировали в Санкт-Петербурге из-за звонков о якобы минировании. Всего за день сообщения о «бомбе» получил 21 объект города.