Mash: сотни голых фото татарских женщин могут слить в Сеть

Сотни откровенных снимков женщин-мусульманок из Татарстана могут появиться в открытом доступе в Сети из-за взлома аккаунта популярной в республике женщины-фотографа в стиле ню, сообщает Mash .

Наталия А. работала с порядка 50 женщинами. Она фотографировала медийных личностей, включая местную телеведущую Венере Вагизову, моделей и мусульманок, которые делали откровенные снимки для своих супругов.

Недавно соцсети фотографа взломали. Все материала попали в руки кибермошенника, который начал вымогать у женщины деньги. В ином случае он грозился слить все откровенные снимки в Сеть. При этом платить злоумышленнику Наталия отказалась.

Так, мошенник уже выложил в Сеть снимки двух жертв. Фотограф боится, что на этом злоумышленник не остановится. Также она опасается угроз со стороны мужей своих клиенток.

Ранее Анна Asti после слива ее интимных фото заявила, что стала жертвой преступников. Мошенники также пытались вымогать у нее деньги.