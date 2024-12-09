Анна Asti после слива ее интимных фото заявила, что стала жертвой преступников

Певица Анна Asti прокомментировала скандал, связанный с публикацией в Сети ее интимных фото. Исполнительница заявила, что стала жертвой преступников, сообщает Super.ru .

По словам звезды, злоумышленники проникли в ее телефон и украли личную информацию. Они опубликовали приватные фотографии Анны и некое видео, которое, по словам певицы, не принадлежит ей. Артистка считает, что таким способом злоумышленники хотели подорвать ее репутацию.

Также звезда рассказала, что в последнее время она и ее супруг Станислав Юркин находились под давлением преступников. Те вымогали у пары крупные суммы денег.

Анна отметила, что переживала этот кошмар на протяжении полугода. Шантажировать ее с мужем начали в июле. Певица добавила, что слитые приватные фотографии предназначались исключительно для ее супруга.

Она также опровергла слухи о проблемах в семье, заверив, что они с мужем любят друг друга и вместе преодолевают это испытание. Анна попросила не распространять ее интимные фото, уважая ее приватность.

Ранее Лера Кудрявцева поддержала Анну Asti после слива интимных фото. Телеведущая обратила внимание на красивую фигуру певицы и призвала порадоваться за нее.