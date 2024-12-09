«Фигура зачет!»: Лера Кудрявцева поддержала Анну Asti после слива интимных фото

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала певицу Анну Asti после неприятного инцидента. Злоумышленники слили в Сеть интимные фото исполнительницы, которые предназначались для ее супруга.

В Сети появились снимки Анны Asti. На некоторых фото она позирует полностью обнаженной, на других — в нижнем белье и купальнике. Было опубликовано и некое видео, но артистка заявила, что оно никак к ней не относится.

Кудрявцева отметила, что в последнее время паблики перестали «разводить грязь про своих». Телеведущая призналась, что ей нравится такая политика. Она обратила внимание на красивую фигуру певицы и призвала порадоваться за нее, ведь у Asti есть интимная жизнь.

«Аня, забей и не переживай! Ты красавица и умница! И фигура зачет!» — написала Кудрявцева в Telegram-канале.

Сама Asti рассказала поклонникам, что преступники украли информацию с ее смартфона и шантажировали певицу полгода. В итоге кадры все равно попали в Сеть. Исполнительница подчеркнула, что у них с мужем все хорошо, пара вместе проходит это испытание.