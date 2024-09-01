Mash: российские войска начали штурм Угледара впервые за 2 года

В Угледаре Донецкой Народной Республики возобновились боевые действия — ВС РФ начали штурм города. Об этом сообщает Mash на Донбассе .

Факт начала штурма Угледара подтвердили морские пехотинцы 155-й бригады ВС РФ. Также украинские Telegram-каналы опубликовали видео от украинского бойца, на котором видно возобновление боевых действий вокруг населенного пункта.

Недавно украинских солдат начали отправлять в окрестности Селидово. По этой причине ВСУ стало сложнее удерживать оборону города. На фоне этого вновь активизировались активные боевые действия в Угледаре, хотя два года на направлении шли позиционные бои.

Ранее сообщалось, что ВС РФ совершили мощный прорыв у Угледара. Это стало возможным благодаря тому, что украинские войска отвлеклись на Курскую область.