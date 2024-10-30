Mash: российские мужчины стали чаще уходить в декрет

Мужчины в России стали чаще уходить в декрет в 2024 году. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 10-20%, сообщает Mash .

В этом году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области количество мужчин, ушедших в декрет, составило 1,7 тыс. Это на 25% больше, чем в 2023 году.

В Нижегородской области в текущем году в декрет ушли 1,5 тыс. мужчин. Прирост составил 15%. В Ростове-на-Дону ушли в декрет более 1,3 тыс., мужчин, в Белгородской области — 929, на Чукотке — 11. В среднем показатель увеличился на 20%.

Часть из ушедших в декрет мужчин — это бизнесмены-фрилансеры, а также стартаперы, которым не обязательно быть в офисе. Другие мужчины отметили, что ушли в декрет, потому что жены начали зарабатывать гораздо больше них.

Ушедшие в декрет даже создали специальные клубы для молодых пап — они обсуждают, как заботиться о ребенке и проводят встречи.

Ранее в России предложили отправить женщин на удаленку для повышения рождаемости. С такой инициативой выступили общественники из движения «Ветераны России».