В РФ предложили отправить женщин на удаленку для повышения рождаемости

Общественники из движения «Ветераны России» предложили отправить женщин на удаленную работу для повышения рождаемости в стране, сообщает SHOT .

Они направили соответствующее обращение в Госдуму, Совет Федерации и администрацию главы государства.

Как считают авторы инициативы, миллионы россиянок сегодня заняты в профессиях, где могут работать удаленно. Это бухгалтеры, маркетологи, айтишники и многие другие. Также по данным научных исследований, женщины на удаленке чаще становятся мамами, в то время как работодатели предпочитают сотрудников, у которых нет маленьких детей.

«Сегодня для России важно создавать условия, которые помогут укрепить демографическую ситуацию, и это вопрос не только государственной поддержки, но и гибкости в подходе к труду», — сказала глава движения Ильдар Резяпов.

Он подчеркнул, что таким образом миллионы женщин смогут совмещать работу и воспитание детей, при этом они не будут терять в качестве жизни и карьерных перспективах.