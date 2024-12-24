Mash: продавцы пиротехники стали массово сообщать о подозрительных покупателях

Продавцы и владельцы магазинов пиротехники начали активно сообщать в полицию о подозрительных покупателях через тревожную кнопку. Таким способом они пытаются предотвратить новые провокации, на которые россиян подталкивают украинские мошенники, сообщает Mash .

После «волны салютов» по всей России в магазинах пиротехники были усилены меры безопасности. Особое внимание уделяется пенсионерам, которые разговаривают по телефону. Также приглядываются к людям, которые выглядят нервными и испуганными. Под подозрение попадают все граждане без праздничного настроения.

По словам продавцов и владельцев магазинов, они обычно могут легко определить намерения посетителя. Однако в предновогодней суете сотрудникам не всегда удается заметить подозрительных людей. Именно на это и рассчитывают украинские мошенники.

Для персонала были разработаны инструкции. Они должны внимательно следить за пенсионерами, которые чаще всего становятся жертвами мошенников, а также за нервными молодыми людьми. Необходимо задавать вопросы странным посетителям и проводить беседы о последствиях провокаций.

Кроме того, подозрительным покупателям будут напоминать об уголовной ответственности за хулиганство и повреждение чужого имущества. В случае возникновения конфликтных ситуаций следует использовать тревожную кнопку и вызывать руководство.

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