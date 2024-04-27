сегодня в 19:22

Mash: полиция проводит облаву на мигрантов в аэропорту Шереметьево

Полицейские проверили свыше 350 таксистов-нелегалов и 230 сотрудников подрядных организаций аэропорта Шереметьево. Облава проходит из-за антитеррористических мер в преддверии праздников, сообщает Mash.

В ходе проверки задержали минимум семеро таксистов-нелегалов, которые приехали в Россию без документов. В ближайшее время их депортируют.

Также зафиксировали 26 административных правонарушений по статьям о незаконной работе и нарушении требований при перевозке пассажиров.

Помимо этого, проверку проводят в отношении сотрудников подрядных организаций аэропорта, куда относятся уборщики, повара и другой техперсонал.