Эстония расторгнет договор о сотрудничестве с РФ в сфере образования

Эстонское правительство приняло решение расторгнуть договор о сотрудничестве в сфере образования, который был заключен с РФ в 1994 году, сообщает РИА Новости.

По данным издания Postimees, такое решение власти приняли 8 мая. Договор расторгли из-за проведения СВО на Украине.

Договор о сотрудничестве в сфере образования между Эстонией и Россией заключили в 1994 году.

Ранее сообщалось, что жители города Нарва в Эстонии на День Победы принесли цветы к месту, где раньше находился танк-памятник Т-34, но полицейские начали убирать их. Это связано с тем, что место признано «закрытой территорией».