В Нарве полицейские забирают цветы с места, где стоял танк Т-34

Жители города Нарва в Эстонии на День Победы принесли цветы к месту, где раньше находился танк-памятник Т-34, но полицейские начали убирать их. Это связано с тем, что место признано «закрытой территорией», сообщает РИА Новости.

По данным издания Postimees, место власти официально признали закрытой территорией. Именно поэтому полиция убирает цветы.

В публикации добавили, что цветы можно приносить к официальной братской могиле. Там уточнили, что жители активно используют данную возможность.

В августе 2022 года с постамента в Нарве сняли легендарный танк Т-34 и перевезли в Эстонский военный музей в Виймси под Таллином. Правительство также приняло решение убрать из публичного пространства Нарвы другие советские монументы в рамках «декоммунизации». Этим оказались недовольны местные граждане.