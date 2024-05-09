«Россети Московский регион» встретили День Победы на «Рубеже обороны Москвы»
В деревне Нефедьево городского округа Красногорск 9 мая на мемориальном комплексе «Рубеж обороны Москвы», где в июне 2013 года установили памятник создателям противопехотных электрозаграждений, состоялись праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Организатором стали администрации городского округа Красногорск и Нахабино.
В торжественных мероприятиях приняли участие местные жители, ветераны, офицеры и генералы инженерных войск, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и сотрудники «Россети Московский регион», руководители Нахабино и городского округа Красногорск.
Выступая на торжественном митинге, генеральный директор «Россети Московский регион» Петр Синютин отметил, что рубеж обороны в Нефедьево — место особой памяти для специалистов московской энергосистемы.
«В те напряженные дни битвы на ближних подступах к Москве, когда был важен каждый час, столичные энергетики в кратчайшие сроки построили электрозаграждения, которые стали непреодолимым препятствием для врага. Энергетики отважно сражались на фронтах Великой Отечественной, каждый третий не вернулся c поля боя. Кроме того, в тылу надо было обеспечивать работу промышленных предприятий, и эта задача полностью была выполнена. Мы с честью храним память о подвиге наших коллег!» — подчеркнул Петр Синютин.
Участники мероприятий возложили венки и гирлянды цветов к мемориальному комплексу «Рубеж обороны Москвы» и памятнику строителям противопехотных электрозаграждений.
Праздничными колоннами прошли военнослужащие Нахабинского гарнизона и воспитанники кадетских классов общеобразовательных школ Нахабино.