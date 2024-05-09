«Россети Московский регион» встретили День Победы на «Рубеже обороны Москвы»

«В те напряженные дни битвы на ближних подступах к Москве, когда был важен каждый час, столичные энергетики в кратчайшие сроки построили электрозаграждения, которые стали непреодолимым препятствием для врага. Энергетики отважно сражались на фронтах Великой Отечественной, каждый третий не вернулся c поля боя. Кроме того, в тылу надо было обеспечивать работу промышленных предприятий, и эта задача полностью была выполнена. Мы с честью храним память о подвиге наших коллег!» — подчеркнул Петр Синютин.