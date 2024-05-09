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Ученый рассказал о последствиях солнечных вспышек на Земле

Руководитель лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал, что солнечная плазма, которая была выброшена после недавних вспышек, дойдет до Земли в пятницу и субботу. Из-за этого произойдут два мощных удара, сообщает РИА Новости.

Богачев рассказал, что был подготовлен прогноз на геомагнитные последствия вчерашних событий на Солнце.

«Согласно данным наблюдений, к Земле был выброшен двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной. По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд». Сергей Богачев Руководитель лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН

Также эксперт поделился, что приход наиболее плотной части первого выброса произойдет в конце дня 10 мая, а второй — в середине дня 11 мая.