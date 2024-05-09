Великобритания поставляет ВСУ неисправные танки Challenger 2
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Великобритания поставляет украинской армии неисправные танки Challenger 2, которые в ходе эксплуатации получают серьезные поломки системы, сообщает SHOT.
Как стало известно, у всей техники массово ломаются критически важные детали, без которых она не может передвигаться.
Так, у одного из танков в течение двух недель произошло три критические поломки. Из-за таких неисправностей запустить танк можно с помощью вспомогательной силовой установки, но ездить эта техника все равно уже не сможет.
При этом на таких танках установлены недостаточно мощные двигатели, из-за чего машины просто застревают в мягком грунте.
Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании.