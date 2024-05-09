Великобритания поставляет ВСУ неисправные танки Challenger 2

Как стало известно, у всей техники массово ломаются критически важные детали, без которых она не может передвигаться.

Так, у одного из танков в течение двух недель произошло три критические поломки. Из-за таких неисправностей запустить танк можно с помощью вспомогательной силовой установки, но ездить эта техника все равно уже не сможет.

При этом на таких танках установлены недостаточно мощные двигатели, из-за чего машины просто застревают в мягком грунте.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании.