Глава Химок в День Победы заложил капсулу в основание будущего мемориала защитникам Отечества

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с участником СВО и ветераном Великой Отечественной войны заложил капсулу с посланием потомкам в основание будущего монумента защитникам Отечества. Памятник будет установлен на пересечении проспекта Мира и улицы Победы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«В наши дни бойцы берут пример с поколения победителей. Поэтому, в честь защитников Отечества мы установим монумент — сегодня, в День Победы, заложили капсулу с посланием потомкам в его основание. Для нас это очень важный момент, который позволит связать два поколения героев — Великой Отечественной и Специальной военной операции», — сказал Дмитрий Волошин.

Участие в закладке капсулы вместе с главой Химок принял также житель городского округа Владимир К. Он добровольно отправился служить в зону СВО в феврале 2023 года.

«У меня в Великой Отечественной воевали два деда. Нашу историю надо помнить. Очень важна преемственность поколений. В такой важный день мы чтим не только память героев войны, но также и ребят, которые сейчас защищают интересы нашей страны», — прокомментировал Владимир.

Для установки мемориала определено символичное место в городе — площадка на пересечении проспекта Мира и улицы Победы, на которой расположены Вечный огонь, обелиски «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину». Окружают территорию тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы, которая состоит из арок, символизирующих градообразующие предприятия Химок.

Памятную надпись, которую нанесут на постамент мемориала, выбрали сами жители с помощью специального онлайн голосования. Более 70% участников опроса проголосовали за вариант «Сохраняя прошлое — защищаем будущее».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.