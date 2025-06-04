Mash: похищенный в Москве блогер Щепихин дважды лежал в психбольнице

Двоюродный брат похищенного на Ярославском вокзале в Москве предпринимателя, блогера Арега Щепихина, рассказал журналистам, что его родственник, угодивший в скандал, дважды проходил лечение в психиатрической больнице в течение последних 10 лет, сообщает Mash .

По словам брата Щепихина, его родственник часто вступает в конфликты в комментариях в соцсетях, ссорится с незнакомыми людьми, после чего не может спать ночами. Это, по мнению мужчины, является в том числе причиной, почему Щепихин дважды лечился в психиатрической клинике.

Бывшая теща Щепихина рассказала, что до 2013 года он был Оганесяном, но когда женился, сменил фамилию на ту, что носила супруга. В 2015 году брак распался, но блогер оставил фамилию экс-жены. Отношения предпринимателя развалились из-за того, что в то время он не работал, жил за счет возлюбленной и периодически неадекватно себя вел. Был период, когда он даже якобы начал бить супругу, которая родила ему сына.

На сегодняшний день у блогера есть проблемы в том числе с Федеральной налоговой службой. За ним числится долг в 173 тысячи рублей. В 2020 году у него закрыли компанию, которая занималась продажами телефонов, а годом ранее он пытался получить грант на приложение по созданию нового образа человека по фото, но ничего не получилось.

Брат Щепихина считает, что если бы его не похитили на Ярославском вокзале, его могли бы убить.

Ранее власти Чечни заявили, что никто Щепихина не похищал, его якобы задержали сотрудники правоохранительных органов. При этом в МВД РФ сообщили, что после событий на Ярославском вокзале были задержаны шесть человек. Позднее выяснилось, что Щепихина отпустили, но с синяками на лице, которых до похищения не было.

Причиной всего случившегося стало видео с оскорблениями в отношении жителей Чечни и мусульман.