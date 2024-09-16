Mash: напавший на одноклассников в Челябинске не играл в суицидальные игры

Напавший на одноклассников и педагогов в челябинской школе № 68 13-летний ученик не играл в суицидальные игры, сообщает Mash .

Правоохранители провели обыск в квартире, где жил школьник. Они осмотрели его компьютер, телефон и не нашли ничего, указывающего на тот факт, что подросток играл в суицидальные игры.

По предварительной версии, школьник при нападении действовал в одиночку. Он хотел отомстить однокласснице, которая измазала его косметикой, а также остальным ученикам, которые смеялись над этим.

Известно, что до 10 лет подросток состоял на учете в ПНД. У него врожденное нарушение функционирования мозга.

Из-за болезни родители гиперопекали мальчика, он гулял только с ними. Школьнику даже приходилось искать друзей в специальных группах в социальных сетях.