Mash: количество медведей в лесах Подмосковья выросло в 5 раз за последний год

За прошедший год численность медведей в подмосковных лесах возросла в 5 раз — с 15 до примерно 80 особей. Теперь косолапые свободно перемещаются по региону, пугая и обворовывая местных жителей, сообщает Mash .

Медвежьи следы обнаружены в окрестностях Звенигорода, Одинцова и Талдома. В 2025 году зафиксированы два случая нападений на людей: одно на границе Шаховской и Можайского округа, другое — вблизи Лотошинского. Оба пострадавших остались живы, однако местные жители теперь боятся заходить в лес.

К неконтролируемому росту их популяции приводит отсутствие угрозы со стороны других видов в своей пищевой цепочке. Эксперты и охотники предлагают решение: разрешить ограниченную охоту под надзором природоохранных органов. Они подчеркивают, что это не означает уничтожение, а стремление к поддержанию экологического равновесия. Егеря отмечают, что охотники чаще выбирают лося или кабана, численность которых в регионе также остается высокой.

До этого хищников можно было встретить только в густых лесах. Однако ситуация начала меняться, когда медведя внесли в Красную книгу Подмосковья и запретили на него охоту с целью восстановления популяции.

