Mash: Глеб Калюжный столкнулся с дедовщиной в армии

У актера Глеба Калюжного не складываются отношения с однополчанами в Семеновском полку. Он столкнулся с настоящей дедовщиной, сообщает Mash .

Другие срочники считают, что командование более лояльно к актеру и якобы дает ему особые привилегии. К тому же, по данным Telegram-канала, 27-летний Калюжный отказался подчиняться 20-летним «дедам», из-за чего те разгневались.

Однополчане начали притеснять Калюжного. Нападок стало больше, когда офицеры заступились за актера. «Деды» даже пригрозили избить Калюжного. Они считают, что актер пиарится на службе и приводят в пример то, что он появляется на премьерах в военной форме.

Mash отмечает, что за полгода актер так и не смог завести друзей среди однополчан. При этом родные Калюжного не верят, что он подвергся дедовщине. По словам матери актера, он всегда звонит в хорошем настроении. Летом Калюжный даже создал в части музыкальную группу и дал с ней концерт.

Актера проводили на службу 27 мая. Он попал в Семеновский полк. Сам Калюжный отмечал, что доволен местом, где служит.

