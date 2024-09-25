Mash: дочери личного советника задержанного экс-мэра Сочи живут в роскоши

Так, например, старшая дочь, 20-летняя Диана, живет в Пресненском районе Москвы. Она учится в НИУ ВШЭ и является обладательницей Porshe Macan 2022 года, стоимость которого оценивается в 10 млн рублей. Кроме того, девушка часто бывает на отдыхе в других странах, в том числе в США.

Младшая дочь Варвара также любит выкладывать в социальные сети фотографии и видео, на которых демонстрирует свою роскошную жизнь. Девушка показывает целые шкафы люксовой одежды, среди которой можно заметить сумочки Diesel и Pinko, которые стоят по 50 тыс. рублей. Известно, что она учится в элитном лицее.

Сам Павел Невзоров является обладателем земли в районе Красной Поляны. Ее он отсудил в 2021 году у местной администрации. При этом, по документам, она прошла всего за 22,6 млн рублей, это 12% от кадастровой стоимости.

Ранее был задержан экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский. Его подозревают в растрате в особо крупном размере.