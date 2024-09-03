Mash: актриса Орнелла Мути покинула Россию

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69-летняя итальянская актриса Орнелла Мути улетела из России. Ночью 2 сентября звезда отправилась в Рим из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге с пересадкой в Стамбуле, сообщает Mash .

30 августа звезда мирового кино прилетела в Северную столицу. 31 августа она открыла выставку российского художника Никаса Сафронова.

Затем актриса прогулялась по Санкт-Петербургу, посетила различные выставки и даже призналась, что любит Россию, куда готова приезжать вечно.

Покинуть Россию Мути решила 2 сентября. Очевидцы запечатлели момент отъезда звезды из отеля. Из-за дождливой погоды ей пришлось разместиться на руках охранника. На данный момент легенда мирового кино уже вернулась домой.

Ранее по прилете через Стамбул в Санкт-Петербург багаж актрисы был утерян. Он задержался в турецком аэропорту. Багаж нашли и быстро вернули Мути.