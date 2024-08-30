Стало известно, куда пропал багаж прилетевшей в РФ актрисы Орнеллы Мути

В аэропорту Пулково заявили, что багаж Орнеллы Мути задержали в Стамбуле

Багаж легенды мирового кино Орнеллы Мути, которая прилетела через Стамбул в Петербург, задержался в турецком аэропорту, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково.

В аэрогавани отметили, что в ближайшее время багаж итальянской актрисы прибудет рейсом из Стамбула. Мути может забрать его лично или воспользоваться услугой аэропорта по доставке.

Орнелла Мути прилетела в Северную столицу для участия 31 августа в церемонии открытия выставки известного российского художника Никаса Сафронова. Вернуться в Италию актриса планировала 2 сентября.

Для поездки в Россию Мути пришлось совершить пересадку в Стамбуле, а до Петербурга лететь авиакомпанией Turkish Airlines. Именно в стамбульском аэропорту и затерялся звездный багаж, в котором находились платья от известных модельеров, сумка Valentino и платок Chanel, в котором молодая актриса познакомилась с Сальвадором Дали.

Орнелла Мути получила широкую известность в России благодаря роли в фильме «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано в главной роли, в кинокартине «Жизнь прекрасна» советского режиссера Григория Чухрая.