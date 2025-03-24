Март 2025 года может стать самым теплым в истории Москвы

Март текущего года может побить все рекорды и стать самым теплым в истории Москвы. Кроме того, он станет третьим подряд с положительной среднемесячной температурой, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Синоптик отметил, что после похолодания и отрицательных температур, которые фиксировались ночью, в понедельник в столице потеплело. Температура приблизилась к плюс 11 градусам.

Во вторник обещают дожди. Однако ночью температура не опустится ниже нуля. Днем она составит плюс 6 — плюс 8 градусов. В среду же москвичей будет ждать апрельская погода. Столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 12 градусов.

До конца рабочей недели будет тепло, хотя местами пройдут дожди. В четверг ожидается плюс 11 — плюс 12 градусов, а в пятницу — плюс 13 — плюс 15 градусов. В предстоящие выходные температура будет плюс 14 — плюс 16 градусов. Заморозков не ожидается до конца марта.

К понедельнику средняя температура московского марта составила плюс 3,5 градуса. Это на 5,2 градуса выше климатической нормы. Март 2025 года может стать одним из самых теплых в истории Москвы.

Лидер в этом плане март 2007 года, когда средняя температура была плюс 4,4 градуса. На второй строчке расположился март 2020 года с результатом плюс 3,8 градуса. У марта 2025 года есть все шансы либо побороться за второе место, либо даже занять лидирующую позицию.

Ранее синоптик Роман Вильфанд допустил, что 2025 год может стать одним из самых теплых в истории Земли. По его словам, теплее на планете становится из-за увеличения концентрации парниковых газов.