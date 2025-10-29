сегодня в 10:11

Мардан заявил, что Поклонская сменила имя на Радведу

Журналист и ведущий «Соловьев. Live» Сергей Мардан рассказал, что советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская сменила свое имя на Радведу.

«Радведа (бывшая Наталья) Поклонская косвенно подтвердила, что теперь она полностью посветила себя Велесу и Даждьбогу и вернулась к корням», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что хотел бы услышать ответы Поклонской на вопросы, которые были заданы в эфире. В частности, ее мнение по Буче.

В своем Telegram-канале Поклонская имя не меняла.

Ранее общественник и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал «печальной» позицию Натальи Поклонской касательно религии. Она заявила, что не исповедует христианство.

