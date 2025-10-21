«Отреклась от веры»: активист обвинил Поклонскую в пропаганде деструктивных культов

Ранее Поклонская в соцсетях заявила, что «не исповедует христианство». При этом, по ее словам, опыт работы в прокуратуре, личные убеждения и поздравления с языческими праздниками «не противоречат российскому законодательству».

«Мы становимся свидетелями крайне печального и настораживающего события, когда человек, долгие годы публично ассоциировавший себя с православием, неожиданно отрекается от веры. Подобные действия вызывают глубокое разочарование и недоумение у всех, кто искренне верит», — считает Иванов.

Он призвал дать соответствующую оценку «лицемерию по отношению к чувствам верующих» со стороны Поклонской, которая многие годы в своем образе активно использовала символы и риторику, связанные с православной культурой.

Активист считает, что советника Генпрокурора следует привлечь за «разжигание религиозной розни и пропаганду деструктивных культов». Слова Поклонской «наносят удар по доверию людей к институтам власти».

