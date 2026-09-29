Манул Тимофей начал традиционную зажировку в Московском зоопарке. С середины августа палласов кот начал активнее интересоваться едой, чаще выходить на прогулки и демонстрировать себя посетителям, сообщает пресс-служба зоопарка.

«Осенняя зажировка — важный этап в жизни манулов, обусловленный их природными особенностями. Наша задача — создать Тимофею все условия для комфортного набора веса, который позволит ему благополучно пережить холода. Сейчас мы внимательно следим за его состоянием: набранные килограммы — это необходимый запас энергии. Мы рады видеть, что Тимофей следует своим инстинктам и активно готовится к зиме», — сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

К концу сентября вес Тимофея достиг 5 кг, что значительно больше его минимального летнего веса — 3,7 кг. Осенью манулы особенно активны и интересуются едой. Сейчас его рацион тщательно контролируется: Тимофей получает 250–300 граммов корма каждый день, а раз в неделю у него голодный день. Порции рассчитываются индивидуально на основе взвешиваний и будут расти по мере приближения зимы.

Сроки окончания зажировки напрямую зависят от температуры воздуха и обилия снега. Обычно процесс набора веса завершается в декабре.

Полюбоваться активным осенним манулом можно не только в зоопарке, но и онлайн по ссылке.

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