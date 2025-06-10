Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил разжировку к лету

Манул Тимофей, проживающий в Московском зоопарке, завершил процесс разжировки к лету. На сегодняшний день вес палласова кота составляет 3,7 кг, сообщает ТАСС .

«Символ Московского зоопарка снова с легкостью продемонстрировал чудеса набора веса зимой и последующего его сбрасывания к летнему сезону», — заявили в пресс-службе зоосада.

В начале лета манул довольно активен и часто выходит на прогулки. Тимофей любит нежиться на солнце, а во время дождя прятаться в своем теплом и сухом домике.

По словам гендиректора столичного зоосада Светланы Акуловой, кормят Тимошу 6 дней в неделю, а один день является разгрузочным. Кроме того, к летнему сезону шерсть у Тимофея стала менее плотной по сравнению с зимним облачением. Зимой вес животного составлял более 7 кг.

Ранее стало известно, что в «Альпака парке» Московского зоопарка с интервалом в несколько дней родились сразу два малыша. В ближайшее время планируется выбрать имена для детенышей.