Два малыша альпака родились в Московском зоопарке

В «Альпака парке» в Московском зоопарке с интервалом в несколько дней родились сразу два малыша, сообщает пресс-служба зоосада.

В мае там на свет появились мальчик и девочка. При этом самочка родилась в «Альпака парке» впервые.

6 мая родился мальчик у мамы — альпака Касабланка породы уакайа и папы — самца Берберис. Сейчас мама охраняет малыша, она не попускает к нему очень близко сотрудников и посетителей. Детеныш — добрый и немного застенчивый, в тоже время малыш с интересом наблюдает за окружающим миром, но держится поближе к маме.

А самочка, которая родилась 12 мая, отважная и бойкая. Малышка сразу начала проявлять интерес к людям и контактировать. Ее мама — альпака Дисентра редкой породы сури, а папа — самец Блэки.

Оба малыша еще питаются только материнским молоком, поэтому маленьких альпака нельзя угощать морковкой или иными лакомствами. Увидеть их можно в одном из вольеров «Альпака парка».

В ближайшее время планируется выбрать имена для малышей. Для этого устроят народное голосование в соцсетях.

«Альпака парк» находится на территории Московского зоопарка. Его открыли летом 2024 года на Новой территории, в Детском зоопарке. В него можно попасть по отдельному билету.