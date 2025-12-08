Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил процесс зажировки

Манул Тимофей, который является одним из любимцев и символом Московского зоопарка, завершил процесс зажировки. С февраля палласов кот начнет процесс разжировки, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

К началу декабря вес Тимофея составил 6,5 кг. Самец манула превратился в большой пушистый шар.

«Процесс набора веса, или „зажировка“, — абсолютно естественный и жизненно важный этап годового цикла для манула. В природе эти животные накапливают жировые запасы, чтобы успешно пережить суровые зимы в своих местах обитания», — заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что текущая форма манула Тимофея говорит о его прекрасном самочувствии и готовности к предстоящим холодам.

С февраля манул начнет разжировку, чтобы к лету избавиться от «зимних» килограммов. Зоологи будут постепенно уменьшать порции и регулярно контролировать вес Тимоши. В начале июня 2025 года вес Тимофея достиг минимума — 3,7 кг. Благодаря усилиям специалистов и правильному питанию, к началу зимы он набрал необходимую массу.

Ранее стало известно, что два амурских тигренка родились в Московском зоопарке. Малыши уже начали выходить из своего укрытия в уличный вольер.

