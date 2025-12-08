В Московском зоопарке появились два амурских тигренка

Два амурских тигренка родились в Московском зоопарке. Они уже начали выходить из своего укрытия в уличный вольер, сообщается на сайте мэра столицы.

Детеныши появились в центре воспроизводства редких видов животных столичного зоосада в конце августа. Их родители — тигры Шива и Амур-Орион. Мать долго прятала малышей — они только недавно начали выходить из укрытия в уличный вольер. Сотрудники центра посещают малышей редко, чтобы не волновать их лишний раз.

Появившиеся на свет детеныши — самец и самка. Спустя месяц после рождения они весили по 7 кг. В середине ноября их вес увеличился до 12 кг.

Сотрудники центра проверяют вес, здоровье и упитанность малышей несколько раз в течение их взросления. Процедуру проводят быстро, чтобы не поднимать уровень стресса у животных.

Сейчас тигрята вместе с мамой живут в отдельном вольере центра, в неэкспозиционной части. На данный момент малышам уже удается охотиться на перепелок внутри своего вольера.

