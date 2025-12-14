сегодня в 18:17

Манул Шу из Ленинградского зоопарка закончил зажировку. Он набрал предельный вес, сообщает пресс-служба учреждения.

Во время зажировки тело этих животных по-особому усваивает еду. Манул подготавливается к зиме.

В холодный период все питательные вещества из потребляемой еды отправляются в «стратегический жир». На фоне этого манулы становятся похожи на «шарики».

Это происходит, в первую очередь, из-за густого меха. На одном квадратном сантиметре кожи спины манула есть примерно девять тыс. шерстинок. Вес, до которого зажирел Шу, не называется.

8 декабря зажировку закончил манул Тимофей из Московского зоопарка. Его масса составила шесть с половиной килограмм.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.