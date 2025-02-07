Мамы-сыночки: психолог предостерегла мужчин от романов со взрослыми женщинами

Психолог-консультант Анастасия Быстрова заявила, что вступающие в отношения с более зрелыми женщинами мужчины могут пострадать от потери независимости: они будут себя чувствовать «сынками», сообщает NEWS.ru .

«Динамика „маменькиного сынка“ может удерживать мужчину в детских ролях, где он не способен принимать важные решения и брать на себя ответственность. Женщина в свою очередь не осознает, что такая модель отношений накладывает определенные ограничения на ее свободу», — отметила специалист.

По ее словам, в таких отношениях мужчина может потерять личную ответственность и принимать женщин только в роли заботящихся фигур. Партнерша в этом случае берет на себя роль не только женщины, но и эмоционального опекуна.

Ранее практикующий психолог и сексолог Александра Миллер сообщила, что фотографии мужчин с шашлыками и на фоне памятников могут негативно сказаться на интернет-знакомствах, так как они воспринимаются как банальные и лишенные глубины. Если в профиле преобладают подобные снимки, это может создать впечатление о примитивности жизни его владельца, что, в свою очередь, отпугивает женщин, ищущих эмоциональную близость и глубину в отношениях.