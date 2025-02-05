Мужчинам посоветовали не публиковать фото с шашлыками на сайтах знакомств

Согласно мнению практикующего психолога и сексолога Александры Миллер, фотографии мужчин с шашлыками и на фоне памятников могут негативно сказаться на интернет-знакомствах, так как они воспринимаются как банальные и лишенные глубины, сообщает Инфо24 .

«Шашлыки напоминают о банальных праздниках с друзьями, а памятники — о туристических поездках, которые зачастую не имеют глубины и не рассказывают ничего об увлечениях, хобби и интересах человека», — заявила эксперт.

Если в профиле преобладают подобные снимки, это может создать впечатление о примитивности жизни его владельца, что, в свою очередь, отпугивает женщин, ищущих эмоциональную близость и глубину в отношениях.

Миллер отметил, что в наше время, когда ценится индивидуальность, такие «клишированные» фотографии быстро утрачивают привлекательность.

Настоятельный совет от психологов заключается в том, чтобы избегать размещения подобных изображений в соцсетях и на сайтах знакомств, так как они могут стать преградой для формирования романтической связи. Мужчинам рекомендовали выбирать более интересные и личные фотографии, которые смогут лучше отражать их характер и увлечения, чтобы привлечь потенциальных партнерш.