Маме Сергея Соседова стало плохо на его похоронах

90-летней маме музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стало плохо во время его похорон в Москве, сообщает «MSK1.RU» .

На видео показано, что мама Соседова сидит, над ней склонился медик, его чемоданчик открыт. Женщине дали успокоительное.

Соседов до своей смерти жил с мамой и не хотел оставлять ее одну после смерти отца. Он помогал по дому, иногда готовил, следил за ее распорядком дня.

На Троекуровском кладбище в столице в среду прошла церемония прощания с Соседовым. Проститься с ним приехали родные, друзья и коллеги: Наташа Королева, Эдгард Запашный, Александр Песков, Лера Кудрявцева, Алексей Глызин, Азиза.

Причиной смерти Соседова стал несчастный случай на гастролях — артист неудачно упал с лестницы в якутском городе Нерюнгри, куда он приехал для участия в жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока»

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